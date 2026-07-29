Стало известно об амбициозном заявлении Зеленского на встрече с Трампом

Politico: Зеленский на встрече с Трампом заявил о готовности Украины победить

Президенту Украины Владимиру Зеленскому удалось убедить часть американских политиков, что Киев способен победить в войне. Об амбициозном поступке лидера пишет издание Politico.

После встречи с президентом США Дональдом Трампом Зеленский провел закрытые переговоры с сенаторами и добился продвижения законопроекта о новых санкциях против покупателей российской нефти, отмечает издание.

«Украинский лидер подчеркнул, что санкции могут помочь закрепить успехи Украины в боевых действиях», — пишет Politico.

Ранее стало известно, что большое количество американских демократов в Палате представителей не поддерживают идею о принятии санкций против России.