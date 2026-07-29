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00:07, 30 июля 2026 (обновлено: 00:09, 30 июля 2026)Бывший СССР

Экс-министр обороны Украины Федоров сделал заявление о возвращении

Экс-глава МО Украины Федоров заявил, что двери для его возвращения не закрыты
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Alina Smutko / Reuters

Экс-министр обороны Украины Михаил Федоров считает, что отставка правительства могла быть прикрытием для его увольнения, но надеется, что для его возвращения «двери не закрыты». Он высказался об этом в интервью изданию «Украинская правда» на YouTube.

Федоров связал свою отставку с сопротивлением в Министерстве обороны, в частности, с изменениями в закупках и тендерах, а не с конфликтом с экс-главкомом Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александром Сырским.

Отвечая на вопрос о том, как будет развиваться ситуация дальше, он заявил, что финального разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским не было, «двери еще не закрыты».

Ранее Зеленский рассказал, что предлагал Федорову несколько должностей при правительстве. Однако тот отказался занимать любые должности, кроме поста министра обороны. Федоров был отправлен в отставку 15 июля. На фоне этого по всей стране начались массовые уличные протесты — митингующие требовали его возвращения на должность.

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