Зеленский раскрыл новую должность Федорова

Зеленский предложил Федорову должность вице-премьер-министра Украины

Президент Украины Владимир Зеленский предложил бывшему министру обороны Михаилу Федорову должность вице-премьера Украины по военным инновациям. Об этом сообщает издание «Укринформ» в Telegram со ссылкой на слова украинского лидера.

«Я предложил ему несколько должностей, последняя должность, чтобы не идти в детали всех наших встреч, — вице-премьер-министр Украины по военным новациям», — заявил Зеленский.

15 июля Федоров был отправлен в отставку. Сообщалось, что одной из причин его увольнения стали постоянные конфликты с главнокомандующим Вооруженными силами Украины Александром Сырским. На фоне этого по всей стране начались массовые уличные протесты — митингующие требовали отставки Сырского и возвращения Федорова на должность.

Позднее президент Украины Владимир Зеленский заменил Сырского на посту главкома ВСУ Михаилом Драпатым. По его словам, вместе с последним была определена новая конфигурация Генштаба ВСУ.