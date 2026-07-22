Зеленский официально уволил главкома ВСУ

Зеленский официально уволил Сырского и назначил Драпатого на пост главкома ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский официально уволил Александра Сырского с должности главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ). Соответствующий указ опубликован на сайте президента Украины.

«Уволить Сырского Александра Станиславовича с должности главнокомандующего Вооруженными силами Украины», — говорится в тексте документа. Кроме того, должности был лишен глава Генерального штаба ВСУ Андрей Гнатов.

Глава государства подписал еще два указа, которыми назначил Игоря Скибюка главой Генштаба, а Михаила Драпатого — главкомом ВСУ.

С последним назначением существуют юридические трудности. Закон о национальной безопасности страны указывает, что президент может назначать руководство ВСУ только по представлению министра обороны, который на данный момент отсутствует. Несмотря на это, Драпатый заявил, что уже приступил к исполнению обязанностей.