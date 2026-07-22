Законность назначения нового главкома ВСУ поставили под сомнение

«Страна.ua»: С назначением нового главкома ВСУ могут возникнуть юридические трудности

С назначением нового главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) у президента республики Владимира Зеленского могут возникнуть юридические трудности. Об этом пишет издание «Страна.ua».

«Закон о национальной безопасности указывает, что президент может назначать руководство ВСУ только по представлению министра обороны. На данный момент полноценный министр обороны в Украине отсутствует», — пишет издание.

Отмечается, что таким образом Зеленский, пользуясь формальной отсылкой на закон и тем, что назначение министра обороны должно случиться только 18 августа на заседании Рады и может быть «торпедировано» сторонниками бывшего министра Михаила Федорова, может оставить главнокомандующим лояльного Александра Сырского.

Ранее Сырский прокомментировал свою отставку. В свои достижения экс-главком записал создание рода войск беспилотных систем, перевод ВСУ на корпусную структуру и проведение операций «о которых он не имеет права говорить».