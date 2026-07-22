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14:14, 22 июля 2026 (обновлено: 14:41, 22 июля 2026)Бывший СССР

Новый главнокомандующий ВСУ приступил к работе с одним нюансом

Главком ВСУ Драпатый приступил к работе, несмотря на юридические проблемы
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Handout via Reuters

Объявленный главнокомандующим Вооруженными силами Украины (ВСУ) Михаил Драпатый приступил к работе, несмотря на юридические трудности со своим назначением. Об этом он написал в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«Приступил к выполнению обязанностей главнокомандующего ВСУ. Начальником Генштаба в моей команде будет полковник Игорь Скибюк, бывший командующий десантно-штурмовыми войсками. Благодарю президента Украины за поддержку этого решения», — написал он.

При этом известно, что у президента страны Владимира Зеленского имеются юридические трудности с назначением Драпатого на должность. Закон о национальной безопасности страны указывает, что президент может назначать руководство ВСУ только по представлению министра обороны, который на данный момент отсутствует.

Зеленский 21 июля объявил, что Драпатый станет новым главнокомандующим ВСУ. Этому предшествовал конфликт между прежним главкомом Александром Сырским и отправленным в отставку министром обороны Михаилом Федоровым. Последнему в итоге также предлагали новую должность в украинском руководстве, но он, по информации журналистов, отказался.

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