Зеленский предложил Федорову новую должность

Зеленский предложил экс-главе МО Украины Федорову должность в правительстве

Украинский лидер Владимир Зеленский предложил экс-главе Министерства обороны (МО) Украины Михаилу Федорову новую должность в правительстве. Об этом глава государства заявил в своем Telegram-канале.

«Я предложил Михаилу достойную позицию во власти, которая позволила бы объединить технологическую составляющую нашего государства, обеспечить ее развитие», — сказал Зеленский.

Другие детали политик не сообщил.

15 июля министр обороны Украины Михаил Федоров был отправлен в отставку. Сообщалось, что одной из причин его увольнения являлись постоянные конфликты с главкомом ВСУ Александром Сырским. На фоне этого по всей стране начались массовые уличные протесты. Митингующие требовали отставки Сырского и возвращения Федорова на должность.