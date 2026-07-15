Министр обороны Украины прокомментировал свою отставку

Глава МО Федоров заявил, что не успел внести «здравый смысл» в Минобороны Украины

Глава Минобороны (МО) Украины Михаил Федоров прокомментировал свою отставку. Он перечислил то, что ему не удалось достичь на этом посту, в Telegram-канале.

В числе таких неудач — то, что ему не удалось внести «здравый смысл», написал экс-министр.

«Не удалось завершить организационную трансформацию МО в соответствии со стандартами НАТО и здравым смыслом. Новая структура была запущена, многие были уволены. Но необходимо было еще решительнее увольнять людей, которые тормозили изменения», — рассказал Федоров.

Помимо этого, чиновник отметил, что у него не вышло «построить культуру ответственности за принятые решения».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский обвинил Федорова в провале реформы ТЦК (территориальные центры комплектования; аналог военкомата). Он также заявил, что не может выбирать между главкомом Воруженных сил Украины (ВСУ) Александром Сырским и главой Минобороны страны.