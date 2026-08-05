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07:30, 5 августа 2026Наука и техника

В Android нашли скрытые гигабайты «мусора»

MakeUseOf: Удаленные со смартфона приложения оказались способными хранить «мусор»
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Удаление приложения с Android-смартфона не означает, что вместе с ним исчезнут и все его данные. Об этом сообщает издание MakeUseOf.

Специалист медиа Шахир Хан рассказал, что многие пользователи заблуждаются, когда стирают с телефона приложение и думают, что оно исчезает безвозвратно. По его словам, каждая программа оставляет после себя так называемый «мусор» — системные данные, кэш и прочую информацию. Специалист поделился скрытым способом удаления этих данных.

В качестве примера автор привел игру Call of Duty: Mobile. Он установил ее и удалил с телефона, а потом нашел в памяти устройства еще 1,5 гигабайта данных. В этой связи Хан посоветовал пользователям изучать содержимое папок в накопителе смартфона — этом можно сделать с помощью специальных программ для очистки «мусора».

В материале говорится, что Android не предусматривает полного доступа к сохраненным данным, поэтому приходится пользоваться утилитами от сторонних разработчиков. С их помощью можно провести анализ занятой в телефоне памяти и удалить оставшиеся от стертых приложений файлы.

В начале августа журналисты издания How-To Geek заявили, что переплачивать за смартфон с большим встроенным накопителем может быть нерационально. Они заметили, что лучше купить аппарат с небольшим объемом памяти и хранить данные на внешнем накопителе или в «облаке».

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