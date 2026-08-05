Похитителей и насильников российского школьника приговорили к колонии

В Кузбассе двое мужчин получили от 4 до 16 лет за похищение школьника и насилие над ним

В Кемеровской области (Кузбассе) двое жителей города Юрги получили от 4 до 16 лет строгого режима за похищение и истязание 13-летнего школьника. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Следствие и суд установили, что в апреле 2024 года фигуранты по малозначительному поводу поссорились со знакомым юношей, затолкали его в багажник и вывезли на безлюдный участок. Там подростка вместе с третьим соучастником избили, также один из них совершил в отношении мальчика насильственные действия сексуального характера. После этого ребенка привезли в деревню Новоягодное, где продолжили издевательства, а потом оставили на месте и скрылись.

Уголовное дело в отношении третьего соучастника выделено в отдельное производство и прекращено — он ушел из жизни.

Ранее сообщалось, что в Петербурге суд вынес приговор похитителям подростка ради выкупа в 1,5 миллиона рублей.