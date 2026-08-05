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08:39, 5 августа 2026 (обновлено: 08:54, 5 августа 2026)Россия

Названы пораженные ВС России цели в Киеве

Минобороны: ВС России поразили логистический центр «Бровавары» в Киевской области
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Российские войска поразили в Киеве логистический центр «МЛП-Чайка», используемый для хранения беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) большой и средней дальности и комплектующих для них. Об этом сообщило Минобороны России.

Также в ходе атаки на украинскую столицу был нанесен удар по автоматизированному складу «Эпицентр» по обработке заказов и хранению товаров двойного назначения и комплектующих для производства дронов.

В Киевской области был поражен логистический центр «Бровары», где хранились беспилотники самолетного типа и комплектующие к ним, а также крупный узел по распределению и хранению комплектующих для дронов различного назначения.

Минувшей ночью Киев подвергся массированному удару с применением гиперзвуковых «Цирконов». После этого в городе вспыхнули пожары.

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