Названы пораженные ВС России цели в Киеве

Минобороны: ВС России поразили логистический центр «Бровавары» в Киевской области

Российские войска поразили в Киеве логистический центр «МЛП-Чайка», используемый для хранения беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) большой и средней дальности и комплектующих для них. Об этом сообщило Минобороны России.

Также в ходе атаки на украинскую столицу был нанесен удар по автоматизированному складу «Эпицентр» по обработке заказов и хранению товаров двойного назначения и комплектующих для производства дронов.

В Киевской области был поражен логистический центр «Бровары», где хранились беспилотники самолетного типа и комплектующие к ним, а также крупный узел по распределению и хранению комплектующих для дронов различного назначения.

Минувшей ночью Киев подвергся массированному удару с применением гиперзвуковых «Цирконов». После этого в городе вспыхнули пожары.