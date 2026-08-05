Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
09:43, 5 августа 2026 (обновлено: 09:46, 5 августа 2026)Бывший СССР

Зеленский прокомментировал ночные массированные удары по Киеву

Зеленский: Киев атаковали баллистические ракеты и 115 беспилотников
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Vladyslav Sodel / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал ночные массированные удары по Киеву и области. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Тяжелый был удар: 24 баллистические ракеты, 4 "циркона" и еще 115 дронов», — написал Зеленский.

Большая часть беспилотников, по его словам, были реактивные, а ударам подверглись складские помещения и инфраструктура.

Ранее Минобороны России сообщило, что Российские войска поразили в Киеве логистический центр «МЛП-Чайка», используемый для хранения беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) большой и средней дальности и комплектующих для них.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    ВС России нанесли массированный удар по складам в Киеве и судам в портах Одессы. Что известно о последствиях атаки?
    Названа неожиданная особенность нынешнего состава Конгресса США
    Россиянин с парализованными ногами переплыл Байкал и установил мировой рекорд
    Хегсет обрушился на СМИ из-за данных об истощении запасов боеприпасов у США
    Раскрыты самые частые причины замедления Windows
    Лаврову передали письмо в связи с убийством Назимовых в Таиланде
    Зеленский прокомментировал ночные массированные удары по Киеву
    Захарова рассказала об упущенном шансе Украины стать «европейским Дубаем»
    Военный описал характеристики атаковавших Киев ракет «Циркон»
    В Госдуме прокомментировали удар ВСУ в Черном море по принадлежащим Турции судам
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok