Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал ночные массированные удары по Киеву и области. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
«Тяжелый был удар: 24 баллистические ракеты, 4 "циркона" и еще 115 дронов», — написал Зеленский.
Большая часть беспилотников, по его словам, были реактивные, а ударам подверглись складские помещения и инфраструктура.
Ранее Минобороны России сообщило, что Российские войска поразили в Киеве логистический центр «МЛП-Чайка», используемый для хранения беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) большой и средней дальности и комплектующих для них.