Зеленский: Киев атаковали баллистические ракеты и 115 беспилотников

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал ночные массированные удары по Киеву и области. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Тяжелый был удар: 24 баллистические ракеты, 4 "циркона" и еще 115 дронов», — написал Зеленский.

Большая часть беспилотников, по его словам, были реактивные, а ударам подверглись складские помещения и инфраструктура.

Ранее Минобороны России сообщило, что Российские войска поразили в Киеве логистический центр «МЛП-Чайка», используемый для хранения беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) большой и средней дальности и комплектующих для них.