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10:53, 5 августа 2026 (обновлено: 10:56, 5 августа 2026)Экономика

В России заявили об отсутствии увольнений из-за ИИ

SuperJob: В России увольнений по причине «из-за ИИ» не фиксируется
Дмитрий Воронин

Фото: Елизавета Семина / РИА Новости

В России не фиксируется увольнений из-за внедрения инструментов искусственного интеллекта (ИИ), а уровень скепсиса к технологиям среди компаний и специалистов остается высоким. Соответствующий комментарий экспертов сервиса SuperJob приводит АГН «Москва».

По словам собеседников агентства, воспоминания о недавнем кадровом дефиците, пик которого пришелся на 2024 год, «еще слишком свежи у работодателей, чтобы они могли позволить себе с легкостью расставаться с персоналом». «Скорее, речь шла о том, что взамен уволившихся сотрудников не искали новых, частично автоматизируя их функции, частично перераспределяя между оставшимися членами команд», — заявили они, уточнив, что ИИ, «скорее, мешал трудоустройству джунов» в таких сферах как IT, чем «способствовал увольнению профи».

За прошедший год ожидания представителей различных профессий от искусственного интеллекта в их профессиональной сфере снизились, также указали эксперты.

Как отмечали в SuperJob, переживающих из-за развития ИИ россиян стало больше, а доля не опасающихся его респондентов сократилась с 55 до 49 процентов.

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