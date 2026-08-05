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13:15, 5 августа 2026 (обновлено: 13:43, 5 августа 2026)Россия

В России подростки избили дочь бойца СВО, заставили раздеться и прижгли о нее окурки

Военкор Либерман: В России подростки избили дочь бойца СВО и прижгли ее тело окурками
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В одном из российских регионов трое подростков систематически травили 13-летнюю дочь бойца специальной военной операции (СВО). Об издевательствах над девочкой сообщила военкор Белла Либерман в Telegram.

По словам корреспондента, к ней обратился командир отца пострадавшей школьницы. Он рассказал, что подростки напоили девочку, заставили раздеться на камеру и прижгли о ее тело окурки. О случившемся узнала мать ребенка, которая и отвела дочь в полицию, где правоохранители сняли побои.

Либерман добавила, что до этого отец пострадавшей неоднократно обращался к правоохранителям из-за травли. «Участковый вызывал подростков, проводил беседу, и на этом все заканчивалось, а издевательства продолжались», — написала она, подчеркнув, что командование отпустило военнослужащего к дочери.

Регион, где издевались над девочкой, военкор не уточнила, однако отметила, что к контролю за ситуацией подключился ее коллега по партии ЛДПР из Омской области Андрей Вунш.

Ранее в школе станицы Ольгинской Ростовской области одноклассник избил 12-летнюю дочь участника СВО. На кадрах с моментом происшествия видно, как мальчик ударяет школьницу головой о дверной косяк, после чего та падает без сознания на пол. Мать пострадавшей заявила, что девочка стала объектом травли из-за смерти ее отца на фронте. При этом, со слов родительницы, представитель подразделения по делам несовершеннолетних обвинила в произошедшем не только нападавшего, но и травмированного ребенка.

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