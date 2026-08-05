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16:36, 5 августа 2026 (обновлено: 16:43, 5 августа 2026)Авто

В России резко вырос спрос на машины московского производителя

Июльские продажи кроссоверов «Москвич М70» и «М90» выросли на 34 процента
Марина Аверкина

Фото: Пелагия Тихонова / РИА Новости

В России резко вырос спрос на машины завода «Москвич» из новой линейки «М». В июле 2026 года количество поставленных на учет внедорожников «Москвич М70» и «Москвич М90» превысило июньский показатель на 34 процента, пишут «Известия».

Представители производителя пояснили, что отгрузки моделей серии «М» дилерам стартовали в конце мая. «Рост количества регистраций по итогам двух первых полных месяцев продаж отражает последовательное увеличение интереса покупателей к новой линейке и расширение ее присутствия на российском рынке», — объяснили в компании.

Пятиместная переднеприводная версия М70 доступна по цене от 3,1 миллиона рублей в двух вариантах оснащения с моторами мощностью 150 и 200 лошадиных сил. Семиместный полноприводный М90 — с двухлитровым турбодвигателем на 200 лошадиных сил. В основе машин — кроссоверы бренда MG.

Ранее стало известно, что в июле 2026 года в России было продано 122,1 тысячи новых легковых машин. Аналитики отметили, что показатель стал максимальным месячным результатом в текущем году. Предыдущий максимум принадлежал апрелю — тогда реализовали 117,5 тысячи автомобилей. С марта рынок каждый месяц преодолевает отметку в 100 тысяч единиц.

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