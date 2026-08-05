Российский бренд Esteo объявил цену и старт продаж большого гибридного кроссовера

Новый гибридный Exlantix ET8 от Esteo обойдется россиянам в 7,49 миллиона рублей

Российская марка Esteo объявила цену и старт продаж большого гибридного кроссовера Exlantix ET8. Стоимость новинки составляет 7,49 миллиона рублей. Об этом стало известно из пресс-релиза, который есть в распоряжении «Ленты.ру».

Модель построена на базе китайского кроссовера Chery. Она получила трехрядный салон с шестиместной компоновкой. В основе — последовательная гибридная силовая установка REEV (с увеличителем запаса хода), мощность которой достигает 469 лошадиных сил и 634 ньютон-метров крутящего момента. Разгон до 100 километров в час занимает 5,4 секунды. Суммарный пробег без дозаправки и подзарядки превышает 1100 километров. Тяговая батарея емкостью 40 киловатт-часов поддерживает зарядку переменным током и быструю зарядку постоянным током мощностью до 75 киловатт. Исключительно на электротяге автомобиль способен преодолеть до 180 километров.

Сиденья первого и второго ряда оборудованы вентиляцией, обогревом, массажем и электрическими регулировками. Для пассажиров второго ряда доступны функция «нулевая гравитация» и выдвижная опора для ног. Задний ряд также имеет электрическую настройку наклона спинок, подогрев сидений, персональные дефлекторы климат-контроля.

В список оснащения вошли панорамная крыша с электросдвижными шторками, потолочный дисплей диагональю 15,6 дюйма, охлаждаемый и подогреваемый бокс, трехзонный климат-контроль и полный зимний пакет. Аудиосистема состоит из сабвуфера и 23 динамиков, один из которых встроен в подголовник водительского сиденья.

За безопасность отвечают десять подушек безопасности, кузов, на 88 процентов выполненный из высокопрочной стали, и комплекс водительских ассистентов. В их числе — адаптивный круиз-контроль, автоматическое экстренное торможение, системы удержания в полосе, мониторинга слепых зон, автоматической и дистанционной парковки.

Ранее стало известно, что в России резко вырос спрос на машины завода «Москвич» из новой линейки «М». В июле 2026 года количество поставленных на учет внедорожников «Москвич М70» и «Москвич М90» превысило июньский показатель на 34 процента.