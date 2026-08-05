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18:26, 5 августа 2026 (обновлено: 18:32, 5 августа 2026)Экономика

Россиянам посоветовали защититься во время солнечного затмения

Физик Подыман: При наблюдении за солнечным затмением нужно защитить глаза
Александра Качан (Редактор)

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

В ближайшее время россияне смогут увидеть полное солнечное затмение, однако наблюдать за явлением без защиты не рекомендуется. Об этом предупредил физик, преподаватель образовательного проекта «Физика для всех» на базе Московского физико-технического института Анатолий Подыман а беседе с «Погода Mail».

По словам эксперта, даже если солнечный диск почти полностью закрыт Луной, оставшаяся часть продолжает испускать мощный поток видимого света, а также незаметного инфракрасного и ультрафиолетового излучений. Подыман напомнил, что инфракрасные лучи могут вызвать перегрев тканей глаз, а ультрафиолетовые — повредить клетки. В результате сетчатка может пострадать.

Специалист посоветовал наблюдать за затмением через специальные очки, бинокль или телескоп, на которых установлен сертифицированный солнечный фильтр. «Подойдут и непрямые способы наблюдения, например проекция изображения Солнца через небольшое отверстие на бумажный лист», — добавил Подыман.

Он подчеркнул, что обычные солнцезащитные очки, закопченное стекло, CD-диски, рентгеновские снимки или цветная пленка не защитят глаза должным образом.

Ранее сообщалось, что затмение начнется около 20:00 мск на полуострове Таймыр в крайне труднодоступных местах. Затем лунная тень двинется к Северному полюсу, Гренландии, Исландии и перейдет в Испанию.

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