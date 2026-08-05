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Силовые структуры
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19:14, 5 августа 2026 (обновлено: 19:17, 5 августа 2026)Силовые структуры

Шпион 13 лет отработал в России и заболел

В Калининграде суд приговорил к 13,5 года колонии гражданина Литвы за шпионаж
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости

Калининградский областной суд вынес приговор гражданину Литвы за шпионаж. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Иностранец осужден на 13,5 года лишения свободы в колонии строгого режима. При назначении наказания суд учел наличие у него тяжелых хронических заболеваний.

В приговоре указано, что подсудимый по фамилии П. с 2011 по 2024 год собирал на территории России сведения, составляющие государственную тайну, и передавал иностранному государству. Его изобличили сотрудники управления ФСБ России по Калининградской области.

Ранее 2-й Западный окружной военный суд приговорил к 16 годам лишения свободы 23-летнего жителя Курска Даниила Павлова за шпионаж и содействие запрещенной в РФ террористической организации «Легион "Свободная Россия"».

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