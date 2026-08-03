Шпион нашелся в России

Суд дал 16 лет колонии жителю Курска Павлову за госизмену, он шпионил в пользу Украины

Второй Западный окружной военный суд приговорил к 16 годам лишения свободы 23-летнего жителя Курска Даниила Павлова за шпионскую деятельность и содействие запрещенной в РФ террористической организации «Легион "Свободная Россия"». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

Он признан виновным в госизмене, участии в деятельности террористической организации и легализации полученных в результате преступления денежных средств. Первые три года из назначенного срока молодой человек проведет в тюрьме, а затем его переведут в колонию строгого режима. В доход государства обращены 20 тысяч рублей, полученные Павловым за преступление.

Он вел шпионскую деятельность, собирая для спецслужб Украины сведения, составляющие государственную тайну, для использования против безопасности России с целью перехода на сторону противника.

Ранее сообщалось, что жительница Запорожской области Марина Мешкова признана виновной по статье 275 («Государственная измена») УК РФ, ее приговорили к 14 годам колонии. С декабря 2023 года по апрель 2024 года она перевела денежные средства на счет «Легион "Свобода России"» (организация признана террористической и запрещена в РФ).