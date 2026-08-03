Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
20:19, 3 августа 2026 (обновлено: 20:32, 3 августа 2026)Силовые структуры

Шпион нашелся в России

Суд дал 16 лет колонии жителю Курска Павлову за госизмену, он шпионил в пользу Украины
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Второй Западный окружной военный суд приговорил к 16 годам лишения свободы 23-летнего жителя Курска Даниила Павлова за шпионскую деятельность и содействие запрещенной в РФ террористической организации «Легион "Свободная Россия"». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

Он признан виновным в госизмене, участии в деятельности террористической организации и легализации полученных в результате преступления денежных средств. Первые три года из назначенного срока молодой человек проведет в тюрьме, а затем его переведут в колонию строгого режима. В доход государства обращены 20 тысяч рублей, полученные Павловым за преступление.

Он вел шпионскую деятельность, собирая для спецслужб Украины сведения, составляющие государственную тайну, для использования против безопасности России с целью перехода на сторону противника.

Ранее сообщалось, что жительница Запорожской области Марина Мешкова признана виновной по статье 275 («Государственная измена») УК РФ, ее приговорили к 14 годам колонии. С декабря 2023 года по апрель 2024 года она перевела денежные средства на счет «Легион "Свобода России"» (организация признана террористической и запрещена в РФ).

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    Буданов оправдал срыв дедлайна 40-дневной операции СБУ
    Проблемы с эрекцией оказались ранним симптомом болезней сердечно-сосудистой системы
    Москвичам рассказали о затмении
    Названы самые популярные у россиян страны для летнего отдыха
    Гоблин «разорался» из-за проституток
    Гида увезли после прогулки по крышам Санкт-Петербурга
    Дачникам рассказали о последнем шансе спасти урожай
    Шпион нашелся в России
    В Москву придет жара в последний раз
    Фанатка Димы Билана указала на неожиданный плюс в его концерте на фоне критики
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok