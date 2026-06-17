Россиянка получила 14 лет колонии за перевод на украинские карты

В Запорожской области женщину осудили за госизмену

В Запорожской области женщину осудили за госизмену. Об этом сообщает ТАСС.

Она признана виновной по статье 275 («Государственная измена») УК РФ.

По данным агентства, местная жительница Марина Мешкова в период с декабря 2023 года по апрель 2024 года перевела денежные средства на счет «Легион "Свобода России"» (организация признана террористической и запрещена в РФ). Кроме этого, она совершила перевод на карты, которые использовались для сбора средств на оружие для Вооруженных сил Украины.

Суд приговорил ее к 14 годам колонии общего режима.

Ранее сообщалось, что освободившийся из российской колонии мужчина провел испытания самодельной зажигательной смеси в заброшенном доме.