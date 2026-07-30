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06:00, 30 июля 2026МирЭксклюзив

Названы возможные сроки принятия законопроекта об «адских санкциях» против России

Политолог Расмуссен: США могут принять новые санкции против России в сентябре
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
СюжетСанкции против России:

Фото: Alexey Belkin / NEWS.ru / Globallookpress.com

США могут принять новые санкции, прозванные американскими политиками «адскими», против России в сентябре, когда Палата представителей Конгресса вернется из летних каникул. Об этом в беседе с «Лентой.ру» заявил политолог, подполковник Вооруженных сил США в отставке Эрл Расмуссен.

«У законопроекта о санкциях против России есть противники. Но его все равно примут, пусть и с небольшим перевесом — многие американские политики недальновидны и не хотят понимать общей картины», — подчеркнул собеседник.

Расмуссен также добавил, что Демократическая и Республиканская партия едины в антироссийской позиции и они будут готовы объединиться по этому вопросу. Однако он подчеркнул, что конечное подписание законопроекта президентом США Дональдом Трампом остается неясным. Политолог также добавил, что в случае принятия эти рестрикции лишь ударят по самому Западу и его престижу в мире.

Ранее журнал Politico сообщил, что принятие проекта ужесточения антироссийских рестрикций может произойти не раньше сентября, когда должно состояться голосование в Палате представителей. Издание отмечает, что Трамп неоднократно менял свою позицию, и данный пакет санкций пока не является окончательным.

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