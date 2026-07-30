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06:58, 30 июля 2026Бывший СССР

«Тяжелая ночь для Украины». ВС России произвели мощную атаку на Киев. Что известно на данный момент?

ВС России нанесли мощный ракетный удар по Киеву, в столице взрывы и пожары
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Alina Smutko / Reuters

В ночь на 30 июля украинская столица подверглась масштабному удару. В Киеве прогремели взрывы, в нескольких районах города вспыхнули пожары. Об этом написало «Общественное. Новости» в Telegram-канале.

Воздушная тревога и взрывы

Как сообщило украинское издание, в Киеве была слышна серия взрывов. Сирены воздушной тревоги активированы в столице, а также в Днепропетровской, Киевской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Черкасской и Черниговской областях. На момент публикации информация о пострадавших и масштабах разрушений не уточнялась.

Вечером 29 июля мониторинговые ресурсы противника зафиксировали активность российской стратегической авиации. Четыре бомбардировщика Ту-160 находились в воздухе и направлялись в районы пуска крылатых ракет. Одновременно на авиабазе Оленья в Мурманской области велась подготовка к вылету как минимум семи ракетоносцев Ту-95МС.

По информации военкоров Telegram-канала RusVesna, целью могли стать объекты в Киеве. Предположительное время удара прогнозировалось около 01:00 30 июля.

Украину ждет горячая ночь

Telegram-канал RusVesna

Жители Киева в метро

Фото: Alina Smutko / Reuters

На фоне угрозы атаки жители столицы начали массово спускаться в метро. Telegram-канал INSIDER UA сообщил, что станции переполнены: «Коллапс в метро Киева: из-за огромного количества людей на станциях негде ступить».

Горожане готовились к ночевке в подземке, устанавливая палатки. На кадрах видно, что некоторые киевляне прибыли с детьми и вещами. Станция «Почайна» получила повреждения — при входе в подземку вылетело стекло.

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Пожары в районах города

По данным Telegram-канала INSIDER UA, в 01:53 по московскому времени на Киев была направлена баллистика, в том числе ракеты «Циркон».

Около 02:30 мэр Киева Виталий Кличко сообщил о возгораниях в Святошинском и Оболонском районах столицы. По его словам, огонь охватил «нежилые строения» и территорию гаражного кооператива.

К 03:42 в воздушном пространстве Украины находилось до 25 ракет, отмечал INSIDER UA.

Атака на другие регионы

Кроме того, по данным украинских СМИ, в ночь на 30 июля загорелся склад «Новой почты» под Полтавой после атаки беспилотными летательными аппаратами.

Также стало известно об ударах по Сумской, Черниговской областям — предварительно, по целям было выпущено около 50 беспилотников. Помимо этого, сообщалось о взрывах в Ивано-Франковской, Ровненской, Житомирской, Днепропетровской, Винницкой, Львовской областях.

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Ранее бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон сообщил, что Украина не скоро получит ракеты Patriot, в которых так сильно нуждается. По его словам, при производстве ракет необходимо проводить многочисленные проверки, чтобы убедиться в их работоспособности, поэтому весь процесс занимает два года.

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