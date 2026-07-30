Врач предупредил об опасности ежедневного употребления пельменей

Хирург Симаков: Ежедневное потребление пельменей может спровоцировать повышение давления

Пельмени нельзя однозначно назвать вредным продуктом, однако при ежедневном употреблении такой рацион может нанести здоровью серьезный урон, особенно если речь идет о магазинных полуфабрикатах. Об этом рассказал «Газете.RU» врач-хирург, бариатрический хирург «СМ-Клиника» Александр Симаков.

Главная проблема большинства готовых пельменей, по словам специалиста, кроется в их составе: помимо мяса в них часто добавляют избыточное количество соли, насыщенных жиров, усилителей вкуса и других пищевых добавок, и регулярное употребление таких продуктов ведет к переизбытку натрия, что со временем может спровоцировать повышение давления и задержку жидкости в организме.

Кроме того, немаловажен баланс теста и начинки: во многих полуфабрикатах теста значительно больше, чем мяса, и в итоге человек получает много быстроусвояемых углеводов и относительно мало белка, клетчатки, витаминов и минералов, при этом сытость после такой еды проходит быстро, а калорийность рациона остается высокой.

При ежедневном употреблении одних пельменей организм начинает испытывать дефицит пищевых волокон, которые содержатся в овощах, фруктах, зелени и цельнозерновых продуктах, а нехватка клетчатки может негативно сказаться на работе кишечника, состоянии микрофлоры и повысить риск запоров.

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