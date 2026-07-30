Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
07:48, 30 июля 2026 (обновлено: 07:49, 30 июля 2026)Забота о себе

Врач предупредил об опасности ежедневного употребления пельменей

Хирург Симаков: Ежедневное потребление пельменей может спровоцировать повышение давления
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Magnific

Пельмени нельзя однозначно назвать вредным продуктом, однако при ежедневном употреблении такой рацион может нанести здоровью серьезный урон, особенно если речь идет о магазинных полуфабрикатах. Об этом рассказал «Газете.RU» врач-хирург, бариатрический хирург «СМ-Клиника» Александр Симаков.

Главная проблема большинства готовых пельменей, по словам специалиста, кроется в их составе: помимо мяса в них часто добавляют избыточное количество соли, насыщенных жиров, усилителей вкуса и других пищевых добавок, и регулярное употребление таких продуктов ведет к переизбытку натрия, что со временем может спровоцировать повышение давления и задержку жидкости в организме.

Кроме того, немаловажен баланс теста и начинки: во многих полуфабрикатах теста значительно больше, чем мяса, и в итоге человек получает много быстроусвояемых углеводов и относительно мало белка, клетчатки, витаминов и минералов, при этом сытость после такой еды проходит быстро, а калорийность рациона остается высокой.

При ежедневном употреблении одних пельменей организм начинает испытывать дефицит пищевых волокон, которые содержатся в овощах, фруктах, зелени и цельнозерновых продуктах, а нехватка клетчатки может негативно сказаться на работе кишечника, состоянии микрофлоры и повысить риск запоров.

Ранее врач-гастроэнтеролог «СМ-Клиника» Наталья Русанцова развеяла миф о «кофейном животе».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    «Тяжелая ночь для Украины». ВС России произвели мощную атаку на Киев. Что известно на данный момент?
    Названы наиболее подешевевшие с начала года продукты
    Взорвавшему машину полковника в Москве смягчили приговор
    Спрогнозировано увеличение числа подрывов авто на Украине
    Врач предупредил об опасности ежедневного употребления пельменей
    Раскрыты частые причины замедления смартфона
    Участнику бандитской расправы над вице-мэром российского города огласили срок
    В России стали реже угонять легковые автомобили
    Россиянин описал опасное озеро в Африке словами «вода растворяет кожу за пару минут»
    Женщина потребовала вернуть ей свадебный подарок спустя 40 лет
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok