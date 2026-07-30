Мирошник: Удар ВСУ по автобусу Луганск — Светлодарск является военным преступлением

Атака Вооруженных сил Украины (ВСУ) на гражданский рейсовый автобус, следовавший по направлению Луганск — Светлодарск, расценивается как тяжкое военное преступление. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник на платформе «Макс».

По данным главы Донецкой народной республики Дениса Пушилина, украинские БПЛА вновь ударили по региону. Один человек не выжил, еще 14 мирных граждан пострадали. Была совершена атака на рейсовый автобус, в результате которой тяжело ранены оказались две женщины, ранения средней степени тяжести получили три женщины и три мужчины. Еще две женщины пострадали.

«Атаки на гражданский транспорт — это тяжкое военное преступление», — добавил дипломат. Он также отметил, что за последний месяц вражеские силы совершили целую серию преднамеренных ударов по гражданским автобусам.

26 июля сообщалось, что два человека скончались в результате очередной атаки украинских формирований на ДНР. Они были совершены с применением ударных БПЛА, уточнил Пушилин.