Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
09:52, 30 июля 2026Силовые структуры

Отец насиловавшего россиянок помощника прокурора пытался замести следы

РЕН ТВ: Помощника прокурора, арестованного за изнасилования, пытался откупить отец
Владимир Шарапов
Владимир Шарапов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Vladimir Tretyakov / Shutterstock / Fotodom

Помощника прокурора из Волгоградской области, которого накануне арестовали за изнасилование женщин, пытался откупить его отец. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.

По данным издания, он просил родственницу одной из потерпевших забрать заявление из полиции за вознаграждение. Кроме того, когда его сына задержали, мужчина испортил салон автомобиля, где, по версии следствия, и совершались преступления. Часть обивки и сидений в машине отсутствовали – таким образом родственник мог заметать следы.

О задержании 24-летнего помощника прокурора Жирновского района стало известно в среду, 29 июля. Следствие полагает, что с мая по июнь он под угрозой убийства изнасиловал двух девушек в своем авто. Кроме того, в течение года он регулярно вступал в половую связь с 15-летней девочкой, зная о ее возрасте.

В отношении мужчины возбуждено дело по четырем уголовным статьям, включая 119 («Угроза убийством») и 131 («Изнасилование») УК РФ. Его вина подтверждается собранными доказательствами.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    Зеленский прокомментировал мощный ночной удар ВС России
    Стало известно о массовых обысках на Украине
    Латвийскую чемпионку мира возмутили связанные с россиянами действия властей
    Врач рассказал об опасных жировых отложениях на теле и способе от них избавиться
    Россияне застряли без еды и воды в самолете после приземления в аэропорту Подмосковья
    Молодой мужчина пожаловался на комок в горле и стал радиоактивным после лечения
    Нетаньяху высказался о введении Трампа в заблуждение
    Российские военные схватили подростков на железной дороге
    Крокодил утащил мужчину в воду
    ВСУ атаковали нефтяной танкер под флагом Маршалловых островов
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok