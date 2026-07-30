Отец насиловавшего россиянок помощника прокурора пытался замести следы

РЕН ТВ: Помощника прокурора, арестованного за изнасилования, пытался откупить отец

Помощника прокурора из Волгоградской области, которого накануне арестовали за изнасилование женщин, пытался откупить его отец. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.

По данным издания, он просил родственницу одной из потерпевших забрать заявление из полиции за вознаграждение. Кроме того, когда его сына задержали, мужчина испортил салон автомобиля, где, по версии следствия, и совершались преступления. Часть обивки и сидений в машине отсутствовали – таким образом родственник мог заметать следы.

О задержании 24-летнего помощника прокурора Жирновского района стало известно в среду, 29 июля. Следствие полагает, что с мая по июнь он под угрозой убийства изнасиловал двух девушек в своем авто. Кроме того, в течение года он регулярно вступал в половую связь с 15-летней девочкой, зная о ее возрасте.

В отношении мужчины возбуждено дело по четырем уголовным статьям, включая 119 («Угроза убийством») и 131 («Изнасилование») УК РФ. Его вина подтверждается собранными доказательствами.

