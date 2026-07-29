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Силовые структуры
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15:35, 29 июля 2026 (обновлено: 15:41, 29 июля 2026)Силовые структуры

Помощник прокурора регулярно насиловал россиянок в машине

В Волгоградской области задержан сотрудник районной прокуратуры за изнасилования
Владимир Шарапов
Владимир Шарапов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

В Волгоградской области правоохранители задержали 24-летнего помощника прокурора Жирновского района, который регулярно насиловал местных жительниц в своей машине. Об этом «Ленте.ру» рассказали в Следственном комитете России.

Мужчина проходит обвиняемым по четырем статьям, среди которых 119 («Угроза убийством») и 131 («Изнасилование») УК РФ. Его вина подтверждается собранными доказательствами. Помощник прокурора арестован.

По версии следствия, с мая по июнь 2026 года мужчина в салоне своего автомобиля, угрожая убийством, изнасиловал двух девушек. Кроме того, с февраля 2025 по февраль 2026 года он неоднократно вступал в половую связь с 15-летней, заведомо зная о ее возрасте.

Ранее в Удмуртии суд приговорил к 15 годам и трем месяцам колонии строгого режима 33-летнего местного жителя за изнасилование восьмилетней девочки и другие преступления.

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