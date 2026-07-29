Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
16:34, 29 июля 2026Путешествия

У ребенка российских туристов случился приступ астмы из-за пыли в отеле Египта

TourDom: Российские туристы столкнулись с антисанитарией в четырехзвездочном отеле Хургады
Алина Черненко

Фото: Ali Moustafa / Getty Images

Семья российских туристов столкнулась с антисанитарией в четырехзвездочном отеле Mirage Bay Resort & Aqua Park на египетском курорте Хургада. Об этом соотечественница рассказала порталу TourDom.

По словам собеседницы издания, проблемы начались сразу после заселения в отель 25 июля. В номере не было горячей воды, сантехника оказалась ржавой и сломанной, повсюду были грязь и пыль.

Материалы по теме:
Правила въезда в Египет для россиян в 2026 году: нужна ли виза, что можно и нельзя ввозить
Правила въезда в Египет для россиян в 2026 году:нужна ли виза, что можно и нельзя ввозить
5 февраля 2026
«Это был зомби-апокалипсис» Россиянин решил всерьез исследовать отели «все включено» в Египте. Что из этого вышло?
«Это был зомби-апокалипсис»Россиянин решил всерьез исследовать отели «все включено» в Египте. Что из этого вышло?
25 марта 2022

«У ребенка, страдающего аллергией, случился приступ астмы. На пляже — мусор и сломанные лежаки, в ресторане — мухи на еде и грязная посуда. Моя мама почувствовала себя плохо после еды в ресторане отеля», — пожаловалась туристка.

Женщина потребовала бесплатного переселения в другой отель, но вместо этого принимающая компания предложила ее семье переехать за доплату в размере 800 долларов (около 62,9 тысячи рублей). Туристов устроила эта сумма, но от такого варианта они отказались, так как им сообщили, что не смогут предоставить чек. Из-за этого между гостями и гидом произошел небольшой конфликт.

После вмешательства туроператора россиянам все же предложили переселиться в отель King Tut Aqua Park Beach Resort Hurghada. С учетом оставшегося времени проживания доплата составила 290 долларов (около 22,8 тысячи рублей).

Ранее российские туристы отправились на отдых в Египет и во время обеда в отеле съели рыбу с паразитами. 16-летняя соотечественница почувствовала червяка во рту.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    Финляндия угрожает обрезать России оптоволокно. Как это повлияет на россиян и останутся ли они без интернета?
    Туристы из Азии заинтересовались одним регионом России
    Москвичам рассказали о погоде в августе
    В России назвали причины удивления Зеленского отсутствием приглашения в НАТО
    Названа причина атаки ВСУ на судно Ирана
    Врач раскрыл простой и эффективный способ улучшить состояние здоровья
    Жителей Московского региона предупредили об опасности
    В Китае оценили безвизовый режим с Россией
    Появились подробности захода армии России в город-крепость в ДНР
    Готовность россиян покупать фермерские продукты оценили
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok