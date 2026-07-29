У ребенка российских туристов случился приступ астмы из-за пыли в отеле Египта

TourDom: Российские туристы столкнулись с антисанитарией в четырехзвездочном отеле Хургады

Семья российских туристов столкнулась с антисанитарией в четырехзвездочном отеле Mirage Bay Resort & Aqua Park на египетском курорте Хургада. Об этом соотечественница рассказала порталу TourDom.

По словам собеседницы издания, проблемы начались сразу после заселения в отель 25 июля. В номере не было горячей воды, сантехника оказалась ржавой и сломанной, повсюду были грязь и пыль.

«У ребенка, страдающего аллергией, случился приступ астмы. На пляже — мусор и сломанные лежаки, в ресторане — мухи на еде и грязная посуда. Моя мама почувствовала себя плохо после еды в ресторане отеля», — пожаловалась туристка.

Женщина потребовала бесплатного переселения в другой отель, но вместо этого принимающая компания предложила ее семье переехать за доплату в размере 800 долларов (около 62,9 тысячи рублей). Туристов устроила эта сумма, но от такого варианта они отказались, так как им сообщили, что не смогут предоставить чек. Из-за этого между гостями и гидом произошел небольшой конфликт.

После вмешательства туроператора россиянам все же предложили переселиться в отель King Tut Aqua Park Beach Resort Hurghada. С учетом оставшегося времени проживания доплата составила 290 долларов (около 22,8 тысячи рублей).

Ранее российские туристы отправились на отдых в Египет и во время обеда в отеле съели рыбу с паразитами. 16-летняя соотечественница почувствовала червяка во рту.

