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17:17, 29 июля 2026Из жизни

Редчайший розовый антарктический кальмар впервые попал на видео

В Антарктике впервые засняли редчайшего розового кальмара
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Впервые в истории ученым удалось заснять на видео редчайшего антарктического кальмара. Об этом сообщает People.

Уникальные кадры были сделаны на глубине около 2152 метров в водах Антарктики во время экспедиции на исследовательском судне R/V Falkor. Изначально команда планировала исследовать другие районы, но из-за толстого льда была вынуждена изменить маршрут и направить глубоководный аппарат SuBastian в воды у северной оконечности Антарктиды, где и произошла эта встреча.

Обнаруженный экземпляр оказался антарктическим гонатусным кальмаром. Этот вид известен более века, но до этого момента все свидетельства его существования ограничивались лишь мертвыми особями, найденными в сетях рыбаков или в желудках хищников. В длину замеченный кальмар достигал примерно 30 сантиметров, а его отличительной чертой стали розовые щупальца с характерными крючками на присосках. Ученые предполагают, что этот вид проводит большую часть жизни в батипелагической зоне, на глубине от одного до четырех километров, где царит вечная тьма.

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Руководитель экспедиции Мишель Тейлор из Эссекского университета отметила, что взрослые особи, вероятно, избегают подводных аппаратов, однако молодого кальмара удалось застать врасплох, и он, замерев, позволил исследователям запечатлеть уникальное зрелище. Эксперт по кальмарам из Оклендского технологического университета доктор Кэт Болстад подтвердила, что это первая в мире видеозапись живого антарктического гонатусного кальмара в его естественной среде обитания.

Ранее у побережья Западной Австралии ученые впервые за четверть века нашли доказательство существования гигантского кальмара с помощью анализа воды. «Нахождение доказательств существования гигантского кальмара действительно захватывает воображение, но это лишь часть гораздо более масштабной картины», — заявила ведущий автор исследования Джорджия Нестер.

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