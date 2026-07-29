УЕФА выдвинул обвинения в адрес ФИФА

УЕФА обвинил ФИФА в использовании спорта для обогащения себя

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) обвинил Международную федерацию футбола (ФИФА) в использовании спорта для обогащения себя и круга заинтересованных лиц после публикации письма Джанни Инфантино главам национальных федераций с предложением поддержать создание новой коммерческой структуры в обмен на дополнительные субсидии. Об этом сообщает The Independent.

УЕФА резко раскритиковал действия ФИФА, заявив, что международная федерация использует футбол для «собственного обогащения и в интересах друзей», и призвал ставить во главу угла интересы ассоциаций, клубов, лиг, игроков и болельщиков. В организации подчеркнули, что видят растущее сопротивление планам ФИФА.

Ранее стало известно, что УЕФА проведет экстренное совещание в связи с несогласием европейских футбольных федераций с планами ФИФА по продаже части прав на проведение чемпионата мира частным компаниям. Оно состоится на текущей неделе в онлайн-формате.

До этого издание The Telegraph сообщило, что президент ФИФА Джанни Инфантино рассматривает продажу доли в чемпионате мира частным инвесторам. По данным источника, организация планирует выделить в отдельную компанию управление турниром и продать инвесторам примерно 20–30 процентов ее акций.