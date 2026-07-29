Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
19:14, 29 июля 2026Экономика

Юрист высказался о законности записанного на видео завещания

Юрист Хаминский: Завещание в формате видео или устно законом не предусмотрено
Павел Полтавец (редактор отдела оперативной информации)

Фото: New Africa / Shutterstock / Fotodom

Юрист Александр Хаминский предупредил, что завещание нельзя оставить в формате видео или устно, поскольку законодательство требует строго письменной формы и нотариального удостоверения. Об этом он рассказал в беседе с RT.

По его словам, видеозапись может стать лишь дополнительным доказательством в суде, но не заменит бумажный документ.

Хаминский отметил, что для пациентов больниц, которые не могут самостоятельно передвигаться, существует специальный порядок. Наиболее правильный путь — пригласить нотариуса в палату, а при физической невозможности поставить подпись допускается привлечение рукоприкладчика.

Также закон позволяет удостоверить завещание главным врачом больницы, его заместителем или дежурным врачом при обязательном присутствии свидетеля. Такой документ впоследствии должен быть передан нотариусу по месту жительства завещателя.

Ранее нотариус Борис Иванов предупредил, что сделки с жильем, в которых одной из сторон выступает человек с доверенностью, несут риски для покупателя.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    Стало известно о возможных задержаниях в крупной российской компании АПК
    США ответили на заявление Ирана о контроле над Ормузским проливом
    Российская нефтяная компания заявила о росте прибыли
    Мать пропавших в Таиланде россиян рассказала об их привычке кататься на байках по ночам
    Звезда сериала «Счастливы вместе» в откровенном виде отметила 46-летие
    В России отреагировали на гибель священника в ЛНР из-за американского дрона
    Монах и священник попали под удар американского дрона в Донбассе
    Москвичам пообещали звездопад
    Дурову предрекли проблемы с законом в разных странах
    Итальянец удивился действию мужчины возле вокзала в Москве
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok