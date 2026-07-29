Юрист высказался о законности записанного на видео завещания

Юрист Хаминский: Завещание в формате видео или устно законом не предусмотрено

Юрист Александр Хаминский предупредил, что завещание нельзя оставить в формате видео или устно, поскольку законодательство требует строго письменной формы и нотариального удостоверения. Об этом он рассказал в беседе с RT.

По его словам, видеозапись может стать лишь дополнительным доказательством в суде, но не заменит бумажный документ.

Хаминский отметил, что для пациентов больниц, которые не могут самостоятельно передвигаться, существует специальный порядок. Наиболее правильный путь — пригласить нотариуса в палату, а при физической невозможности поставить подпись допускается привлечение рукоприкладчика.

Также закон позволяет удостоверить завещание главным врачом больницы, его заместителем или дежурным врачом при обязательном присутствии свидетеля. Такой документ впоследствии должен быть передан нотариусу по месту жительства завещателя.

Ранее нотариус Борис Иванов предупредил, что сделки с жильем, в которых одной из сторон выступает человек с доверенностью, несут риски для покупателя.