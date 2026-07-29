Дрон атаковал американский танкер в порту Египта

Reuters: Беспилотник атаковал американский танкер с СПГ в египетском порту Думьят

Неизвестный беспилотник атаковал танкер с сжиженным природным газом (СПГ), принадлежащий американской компании, в египетском порту Думьят. Об этом сообщает агентство Reuters.

«Как сообщила компания Ambrey, занимающаяся обеспечением безопасности на море, со ссылкой на предварительную оценку инцидента, в египетском средиземноморском порту Думьят дрон поразил принадлежащий США газовый танкер», — говорится в сообщении.

По данным агентства, в результате атаки танкер загорелся, после чего огонь распространился еще на одно стоящее в порту судно.

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