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20:07, 29 июля 2026 (обновлено: 20:25, 29 июля 2026)Мир

Дрон атаковал американский танкер в порту Египта

Reuters: Беспилотник атаковал американский танкер с СПГ в египетском порту Думьят
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
Катер береговой охраны Египта

Катер береговой охраны Египта. Фото: Chris Hyde / Shutterstock / Fotodom

Неизвестный беспилотник атаковал танкер с сжиженным природным газом (СПГ), принадлежащий американской компании, в египетском порту Думьят. Об этом сообщает агентство Reuters.

«Как сообщила компания Ambrey, занимающаяся обеспечением безопасности на море, со ссылкой на предварительную оценку инцидента, в египетском средиземноморском порту Думьят дрон поразил принадлежащий США газовый танкер», — говорится в сообщении.

По данным агентства, в результате атаки танкер загорелся, после чего огонь распространился еще на одно стоящее в порту судно.

Ранее президент США Дональд Трамп предупредил, что Штаты нанесут новые удары по Ирану в ответ на обстрел американских военных в Иордании.

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