ВСУ потратили батальон ради акции с флагами в Константиновке

Вооруженные силы Украины (ВСУ) затратили батальон ради провальной акции с флагами в Константиновке. Об этом сообщил заместитель командира батальона 4-й отдельной мотострелковой бригады Южной группировки войск с позывным Рэбит, его слова приводит Минобороны России в «Максе».

«По поводу вот этой акции, которую вэсэушники провели в Доме культуры, где махали флагами, на которых были приклеены фотографии Зеленского и Сырского. Противник очень много сил приложил к тому, чтобы люди туда просочились», — рассказал он.

Военный добавил, что российские бойцы знали о присутствии противников, поскольку они не могли пройти незамеченными. «Про эту инициативу я скажу — это дурость командиров, полная дурость командиров. Они посылали людей в мясорубку», — заключил Рэбит.

Ранее в Минобороны высмеяли «эпичный провал флаговтыкателей» из ВСУ в Константиновке. Там напомнили, что город полностью находится под контролем ВС РФ, однако украинское командование продолжает отправлять туда военнослужащих ради фальшивых отчетов.