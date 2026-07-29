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21:13, 29 июля 2026 (обновлено: 21:29, 29 июля 2026)Бывший СССР

Боец рассказал о «мясорубке» ВСУ ради акции в Константиновке

ВСУ потратили батальон ради акции с флагами в Константиновке
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Stringer / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) затратили батальон ради провальной акции с флагами в Константиновке. Об этом сообщил заместитель командира батальона 4-й отдельной мотострелковой бригады Южной группировки войск с позывным Рэбит, его слова приводит Минобороны России в «Максе».

«По поводу вот этой акции, которую вэсэушники провели в Доме культуры, где махали флагами, на которых были приклеены фотографии Зеленского и Сырского. Противник очень много сил приложил к тому, чтобы люди туда просочились», — рассказал он.

Военный добавил, что российские бойцы знали о присутствии противников, поскольку они не могли пройти незамеченными. «Про эту инициативу я скажу — это дурость командиров, полная дурость командиров. Они посылали людей в мясорубку», — заключил Рэбит.

Ранее в Минобороны высмеяли «эпичный провал флаговтыкателей» из ВСУ в Константиновке. Там напомнили, что город полностью находится под контролем ВС РФ, однако украинское командование продолжает отправлять туда военнослужащих ради фальшивых отчетов.

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