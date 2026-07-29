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21:23, 29 июля 2026 (обновлено: 21:27, 29 июля 2026)Мир

Возможность удара «Орешником» по Европе оценили

Мема: Россия могла бы ударить по Европе «Орешником», но не стремится к эскалации
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: РИА Новости

Россия при желании могла бы с легкостью нанести удар «Орешником» по целям в Европе. Об этом в соцсети X высказался финский политик Армандо Мема.

«Если бы Россия захотела нанести удар по Европе, она могла бы легко сделать это с помощью ракет "Орешник", решительно и точно», — написал он.

Однако, как отметил Мема, Москва не стремится к эскалации, в отличие от стран Европы, наращивающих военную поддержку Украины.

Ранее эксперт по вопросам безопасности Нико Ланге заявил, что применение Россией «Орешника» во время ударов по Украине является сигналом для Европы о том, что от ракетного комплекса никому не защититься.

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