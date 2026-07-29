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22:07, 29 июля 2026 (обновлено: 22:09, 29 июля 2026)Экономика

Раскрыты потери Украины за каждый день блокады портов

«ЭП»: Украина теряет за каждый день блокады портов Большой Одессы около $70 млн
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: РИА Новости

Каждый день простоя портов Большой Одессы обходится Украине примерно в 70 миллионов долларов недополученной экспортной выручки. Такие расчеты приводит издание «Экономическая правда».

Согласно данным издания, в июне три одесских порта обеспечили отгрузку товаров на сумму 2,1 миллиарда долларов из общего объема украинского экспорта в 3,5 миллиарда. Это означает, что через эти порты проходило продукции примерно на 70 миллионов долларов в сутки.

За первое полугодие Украина экспортировала 50,7 миллиона тонн товаров, причем около 34 миллионов тонн — почти две трети от всего объема — пришлись на порты Большой Одессы. Всего за шесть месяцев через морские пункты пропуска в обе стороны проследовало более 40 миллионов тонн грузов из общих 68,5 миллиона тонн, пересекших границу. Так, каждые шесть из десяти тонн украинских внешнеторговых грузов проходят через морские ворота страны.

Ранее профессор Чикагского университета Джон Миршаймер заявил, что удары Вооруженных сил России изолировали Одессу от остальной Украины. Он подчеркнул, что потеря порта на Черном море в долгосрочной перспективе будет иметь разрушительные последствия для украинской стороны. Это связано с тем, что через этот хаб шла продажа пшеницы и импорт различных товаров, включая оружие.

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