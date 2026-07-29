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09:37, 29 июля 2026Мир

На Западе оценили удар России по Одессе

Профессор Миршаймер: Россия изолировала Одессу от Украины
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Ritzau Scanpix / Bo Amstrup / Reuters

Удары России изолировали Одессу от остальной Украины. Об этом заявил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в эфире YouTube-канала британского ведущего Пирса Моргана.

«Если посмотреть на российские удары по Одессе, они практически отрезали ее от остальной части страны», — сказал он.

Профессор объяснил, что потеря порта на Черном море в долгосрочной перспективе будет иметь разрушительные последствия для украинской стороны. Это связано с тем, что через этот хаб шла продажа пшеницы и импорт различных товаров, включая оружие.

27 июля Вооруженные силы России нанесли удары по портам в Одессе, Николаеве и Черноморске. В порту Одесса атаке подверглись объекты перевалочного комплекса разгрузки, а также места, где хранились горюче-смазочные материалы (ГСМ), используемые для обеспечения украинских войск.

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