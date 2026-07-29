ФСБ объявила основателя Telegram Дурова в розыск по статье о содействии терроризму

ФСБ заявила, что основателю Telegram Павлу Дурову в России предъявлено обвинение по статье о содействии террористической деятельности в рамках расследуемого уголовного дела. Кроме того, он объявляется в международный розыск.

Причиной названо то, что Telegram не удалил многочисленные каналы, чаты и боты, «активно используемые украинскими спецслужбами, террористическими и экстремистскими организациями для подготовки и координации в РФ диверсионно-террористических актов, массовых убийств, осуществления кибермошеннической деятельности», что привело к многочисленным жертвам и многомиллиардному ущербу.

Другой причиной называется неудаление запрещенной информации, размещенной в боте «Дайвинчик», веб-адрес которого внесен в Единый реестр запрещенных сайтов Роскомнадзора из-за детской порнографии и ЛГБТ-пропаганды (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ). Также ФСБ заявила о раскрытии крупной вербовочной схемы, действующей через «Дайвинчик». По его данным утверждению, в этом боте сотрудники спецслужб Украины под видом девушек знакомятся с молодыми россиянами, а затем путем обмана и шантажа склоняют их к совершению вооруженных нападений и поджогов.

Фото: Tatan Syuflana / AP

Дурову может грозить пожизненный срок

Адвокат Владимир Жеребенков напомнил, что по статье о содействии террористической деятельности предусмотрено наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. Кроме этого, в ходе расследования Дурову могут предъявить обвинения и по другим статьям УК РФ, считает он.

Также он ожидает заочного ареста Дурова. «Эта общая процедура, необходимая для экстрадиции человека в РФ. Суд в России заочно арестовывает, после чего российские правоохранительные органы начинают добиваться его экстрадиции к нам, в том числе по линии Интерпола. Вероятнее, Дурова ждет то же самое», — сказал он.

Песков на днях заявлял, что Россия контактирует с Telegram

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщал, что российская сторона продолжает контакты с Telegram, обсуждения касаются восстановления доступа к мессенджеру. При этом он отметил, что со стороны мессенджера пока нет большой активности.

В начале месяца депутаты Госдумы от фракции КПРФ попросили главу Минцифры Максута Шадаева разблокировать иностранные мессенджеры, в том числе Telegram. В обращении депутаты, в частности, попросили рассмотреть возможность отменить или ослабить блокировку иностранных мессенджеров, а также предоставить информацию о том, насколько эти меры эффективны сейчас.

Авторы инициативы обратили внимание, что в открытых источниках появляется все больше информации о том, что ограничения иностранных соцсетей стали менее целесообразны. Например, отметили депутаты, количество преступлений, совершаемых через Telegram, не уменьшилось после замедления мессенджера. Парламентарии также обратили внимание, что на блокировку мессенджера тратят десятки миллиардов рублей.