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Силовые структуры
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09:19, 29 июля 2026 (обновлено: 09:26, 29 июля 2026)Силовые структуры

Стало известно количество втянутых в терроризм подростков через чат знакомств «Дайвинчик»

В ФСБ раскрыли количество подростков, втянутых в терроризм через чат-бот знакомств
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

В ФСБ раскрыли количество подростков, втянутых в терроризм через чат-бот знакомств. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, сотрудники ФСБ задокументировали множество фактов использования украинскими спецслужбами популярного у молодых людей чат-бота знакомств «Дайвинчик/Leo», который размещается в мессенджере Telegram. С помощью него российских граждан вовлекают в диверсионно-террористическую деятельность путем обмана и психологической обработки.

С июля 2025 года были задержаны 46 россиян в возрасте от 12 до 22 лет, которые активно пользовались этим ботом, а затем по заданию спецслужб Украины совершали нападения на сотрудников правоохранительных органов, поджоги транспортных объектов, энергетики и связи. Также их втягивали в работу курьерами по доставке денег, похищенных у граждан.

Ранее сообщалось, что ФСБ раскрыла подробности преступлений россиян после вербовки в «Дайвинчике».

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