Двигатель летевшего в Краснодар самолета с пассажирами загорелся в небе

Двигатель самолета авиакомпании S7, летевшего в Краснодар, загорелся в небе

Двигатель летевшего из Новосибирска в Краснодар самолета с пассажирами загорелся в небе. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Siberia.

Уточняется, что на борту лайнера авиакомпании S7 находились шесть членов экипажа и 160 пассажиров. Возгорание удалось потушить, никто не пострадал. Несмотря на это, воздушное судно вернулось в аэропорт вылета.

Следственный комитет начал проверку по факту случившегося по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.

Ранее сообщалось, что пассажирский самолет авиакомпании Swiss International Air Lines, летевший из Швейцарии в США, экстренно изменил маршрут из-за дыма в бизнес-классе. Задымление неизвестного происхождения зафиксировали 27 июля.