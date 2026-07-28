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16:35, 28 июля 2026 (обновлено: 16:45, 28 июля 2026)Путешествия

Самолет с 208 пассажирами на борту экстренно сел из-за дыма в бизнес-классе

PYOK: Самолет SWISS с 208 пассажирами на борту изменил маршрут из-за дыма в бизнес-классе
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Remo Peer / Shutterstock / Fotodom  

Пассажирский самолет авиакомпании Swiss International Air Lines, летевший из Швейцарии в США, экстренно изменил маршрут из-за дыма в бизнес-классе. Об этом сообщило издание Paddle Your Own Kanoo (PYOK).

По данным источника, задымление неизвестного происхождения зафиксировали 27 июля на рейсе из Цюриха в Нью-Йорк. В это время Airbus A330 летел на высоте около 10 тысяч метров. На борту находились 208 пассажиров.

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Пилоты запросили аварийную посадку, и лайнер сел в аэропорту города Бангор в штате Мэн. На земле борт встретили пожарные, но они не обнаружили источник возгорания. Клиентов компании временно разместили в терминале. «Наши команды в Швейцарии и США в настоящее время работают в полную силу, чтобы организовать дальнейшую перевозку пассажиров», — отметил представитель авиаперевозчика.

Ранее этот Airbus A330 уже участвовал в аварийной ситуации: в апреле двигатель лайнера с двумя сотнями пассажиров на борту загорелся во время разгона по взлетно-посадочной полосе в воздушной гавани Индии. Экипаж отменил взлет и принял решение об эвакуации, во время которой четыре пассажира и один член экипажа получили травмы.

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