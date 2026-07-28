Убийца 12-летней Миланы из Ленобласти подозревается в изнасиловании племянницы жены

По делу россиянина Федора Мехнина, ранее признавшегося в убийстве 12-летней Миланы в Ленинградской области, появились новые эпизоды. Сейчас следствие проверяет его возможную причастность к серии сексуальных преступлений, совершенных с 2008 года. Предварительно, потерпевшими могли стать не менее десяти женщин, а также девятилетняя племянница его супруги.

На момент преступления второй потерпевшей было девять лет

Следствие вменяет Мехнину еще два эпизода по статье о насильственных действиях сексуального характера.

Речь идет о племяннице супруги Мехнина 2012 года рождения. Следствие считает, что противоправные действия в отношении девочки могли совершаться с 2021 по 2026 год. Источник канала также утверждает, что мать ребенка знала о произошедшем и после задержания подозреваемого обратилась в правоохранительные органы.

Похожую информацию приводит телеканал «78». Однако, по его данным, в отношении Мехнина возбуждены три уголовных дела, связанных с домогательствами к родственнице жены. Как утверждает издание, возможные преступления происходили в одном из садоводств Ленинградской области.

Жену мужчины проверят на полиграфе

На фоне появления новых эпизодов стали известны и подробности о семье обвиняемого. Так, супруга Мехнина рассказала следователям, что замечала у мужа «странный интерес» к детям, однако, по ее словам, подтверждений своим подозрениям не находила. Источник РЕН ТВ также сообщил, что женщина пройдет проверку на полиграфе.

Telegram-канал «112» также утверждает, что сестра супруги знала о возможных противоправных действиях в отношении своей дочери, и после задержания мужчины написала заявление в правоохранительные органы.

Мехнина заподозрили в серии изнасилований с 2008 года

Кроме того, следствие проверяет информацию о возможной причастности Мехнина к серии нападений на женщин. По данным источников, начиная с 2008 года он мог предлагать незнакомым попутчицам подвезти их, после чего увозил в безлюдные места и совершал преступления сексуального характера. Предварительно, потерпевшими могли стать десять женщин. Сейчас следователи изучают архивные материалы и проверяют старые заявления.

«112» также называет Мехнина возможным серийным насильником и сообщает, что число предполагаемых потерпевших может превышать десять человек.

Мехнин признался в преследовавших его фантазиях

12-летняя Милана Наумова пропала 2 июля после того, как ушла за грибами в районе одного из садоводств Тосненского района Ленинградской области. На следующий день девочку обнаружили без признаков жизни, после чего было возбуждено уголовное дело.

Вскоре задержали 42-летнего Мехнина. Его нашли на вокзале в Гатчине. Оттуда он мог уехать в Псков, Лугу или Волосово. Ранее очевидцы сообщали, что мужчину видели в районе садоводства, где исчезла школьница.

4 июля официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила «Ленте.ру», что подозреваемый признал вину.

Спустя два дня Следственный комитет России опубликовал видео, как Мехнин рассказывает об обстоятельствах своего преступления. На записи обвиняемый также показал свои действия и указал место, где пытался скрыть следы. Также правоохранители осмотрели его автомобиль, в котором, по версии следствия, он находился незадолго до нападения. В СК сообщили, что полученные показания подтверждают версию следователей, а самого Мехнина продолжают проверять на причастность к другим аналогичным преступлениям.

По данным «Фонтанки», на допросе мужчина рассказал, что сначала якобы принял девочку за взрослую женщину из-за дождевика. Он также сообщил следователям, что на протяжении многих лет испытывал навязчивые фантазии об изнасиловании, а после встречи с Миланой решил напасть на нее. Когда девочка оказала сопротивление, он, по его словам, испугался разоблачения и покончил с ней. После этого он вернулся домой, попытался скрыть следы произошедшего и, как утверждает издание, в ночь после преступления слышал, как рядом с его домом проходили поиски пропавшей школьницы.

Что известно о Федоре Мехнине?

Выяснилось, что Мехнин был ранее судим. Также он входил в правление СНТ «Захожье», участвовал в общественной жизни садоводства и пользовался репутацией активного жителя. Помимо этого, он снимал рекламные ролики для строительной компании и состоял в общественной организации «Благодел».

Один из знакомых мужчины рассказал «112», что познакомился с ним более десяти лет назад через церковь. По его словам, отец Мехнина был священником, а сам будущий обвиняемый учился в воскресной школе и был прихожанином. Собеседник также сообщил, что в начале 2000-х Мехнин был осужден за разбой. После освобождения он занимался торговлей, а затем открыл собственную строительную фирму.