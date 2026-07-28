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18:33, 28 июля 2026 (обновлено: 18:36, 28 июля 2026)Силовые структуры

«Оказался серийным насильником». Стало известно о новых жертвах убийцы девочки в Ленобласти. Среди потерпевших — племянница жены

Убийца 12-летней Миланы из Ленобласти подозревается в изнасиловании племянницы жены
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Кадр: Telegram-канал «Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга»

По делу россиянина Федора Мехнина, ранее признавшегося в убийстве 12-летней Миланы в Ленинградской области, появились новые эпизоды. Сейчас следствие проверяет его возможную причастность к серии сексуальных преступлений, совершенных с 2008 года. Предварительно, потерпевшими могли стать не менее десяти женщин, а также девятилетняя племянница его супруги.

На момент преступления второй потерпевшей было девять лет

Следствие вменяет Мехнину еще два эпизода по статье о насильственных действиях сексуального характера.

Речь идет о племяннице супруги Мехнина 2012 года рождения. Следствие считает, что противоправные действия в отношении девочки могли совершаться с 2021 по 2026 год. Источник канала также утверждает, что мать ребенка знала о произошедшем и после задержания подозреваемого обратилась в правоохранительные органы.

Кадр: Telegram-канал «Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга»

Похожую информацию приводит телеканал «78». Однако, по его данным, в отношении Мехнина возбуждены три уголовных дела, связанных с домогательствами к родственнице жены. Как утверждает издание, возможные преступления происходили в одном из садоводств Ленинградской области.

Жену мужчины проверят на полиграфе

На фоне появления новых эпизодов стали известны и подробности о семье обвиняемого. Так, супруга Мехнина рассказала следователям, что замечала у мужа «странный интерес» к детям, однако, по ее словам, подтверждений своим подозрениям не находила. Источник РЕН ТВ также сообщил, что женщина пройдет проверку на полиграфе.

Telegram-канал «112» также утверждает, что сестра супруги знала о возможных противоправных действиях в отношении своей дочери, и после задержания мужчины написала заявление в правоохранительные органы.

Мехнина заподозрили в серии изнасилований с 2008 года

Кроме того, следствие проверяет информацию о возможной причастности Мехнина к серии нападений на женщин. По данным источников, начиная с 2008 года он мог предлагать незнакомым попутчицам подвезти их, после чего увозил в безлюдные места и совершал преступления сексуального характера. Предварительно, потерпевшими могли стать десять женщин. Сейчас следователи изучают архивные материалы и проверяют старые заявления.

«112» также называет Мехнина возможным серийным насильником и сообщает, что число предполагаемых потерпевших может превышать десять человек.

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Мехнин признался в преследовавших его фантазиях

12-летняя Милана Наумова пропала 2 июля после того, как ушла за грибами в районе одного из садоводств Тосненского района Ленинградской области. На следующий день девочку обнаружили без признаков жизни, после чего было возбуждено уголовное дело.

Вскоре задержали 42-летнего Мехнина. Его нашли на вокзале в Гатчине. Оттуда он мог уехать в Псков, Лугу или Волосово. Ранее очевидцы сообщали, что мужчину видели в районе садоводства, где исчезла школьница.

4 июля официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила «Ленте.ру», что подозреваемый признал вину.

Кадр: Telegram-канал «Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга»

Спустя два дня Следственный комитет России опубликовал видео, как Мехнин рассказывает об обстоятельствах своего преступления. На записи обвиняемый также показал свои действия и указал место, где пытался скрыть следы. Также правоохранители осмотрели его автомобиль, в котором, по версии следствия, он находился незадолго до нападения. В СК сообщили, что полученные показания подтверждают версию следователей, а самого Мехнина продолжают проверять на причастность к другим аналогичным преступлениям.

По данным «Фонтанки», на допросе мужчина рассказал, что сначала якобы принял девочку за взрослую женщину из-за дождевика. Он также сообщил следователям, что на протяжении многих лет испытывал навязчивые фантазии об изнасиловании, а после встречи с Миланой решил напасть на нее. Когда девочка оказала сопротивление, он, по его словам, испугался разоблачения и покончил с ней. После этого он вернулся домой, попытался скрыть следы произошедшего и, как утверждает издание, в ночь после преступления слышал, как рядом с его домом проходили поиски пропавшей школьницы.

Что известно о Федоре Мехнине?

Выяснилось, что Мехнин был ранее судим. Также он входил в правление СНТ «Захожье», участвовал в общественной жизни садоводства и пользовался репутацией активного жителя. Помимо этого, он снимал рекламные ролики для строительной компании и состоял в общественной организации «Благодел».

Один из знакомых мужчины рассказал «112», что познакомился с ним более десяти лет назад через церковь. По его словам, отец Мехнина был священником, а сам будущий обвиняемый учился в воскресной школе и был прихожанином. Собеседник также сообщил, что в начале 2000-х Мехнин был осужден за разбой. После освобождения он занимался торговлей, а затем открыл собственную строительную фирму.

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