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Силовые структуры
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16:25, 28 июля 2026Силовые структуры

Убийцу 12-летней Миланы связали с изнасилованиями еще десяти женщин

На счету признавшегося в убийстве ребенка из Ленобласти мужчины может быть еще 10 жертв
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Lantyukhov Sergey / Globallookpress.com

Федора Мехнина, признавшегося в расправе над 12-летней Миланой из Ленинградской области, связали с изнасилованиями еще десяти женщин. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

По данным источника, мужчина предлагал жертвам их подвезти, а в итоге ехал в безлюдные места, где угрожал пистолетом. Этим он промышлял с 2008 года.

2 июля 12-летняя Милана пошла в лес за грибами, но домой так и не вернулась. Вскоре ее обнаружили без признаков жизни. На теле ребенка были следы насильственной смерти. Федор Мехнин признал вину в совершении преступления. После была найдена вторая потерпевшая — ею оказалась девятилетняя родственница фигуранта.

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