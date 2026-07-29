Бывшая первая ракетка мира рассказала о потере миллионов евро из-за мужа

Бывшая первая ракетка мира Викарио рассказала, что потеряла 36 миллионов евро из-за мужа

Бывшая первая ракетка мира Аранча Санчес Викарио рассказала о финансовом крахе после развода. Ее цитирует La Vanguardia.

Спортсменка заявила, что потеряла контроль над заработанными 36 миллионами евро, полностью доверив управление деньгами мужу, и теперь вынуждена отдавать банку 50 процентов доходов для погашения долга. «Я не попала в тюрьму, потому что выполняю условия, хотя в глубине души я была жертвой», — добавила она.

Викарио призналась, что слепо доверяла мужу, поскольку он был отцом ее детей: «Я влюбилась, а он оказался совсем не тем, кем я его считала». После удара ей потребовалась психотерапия.

В 2024 году суд Барселоны признал Санчес Викарио и ее бывшего мужа Хосепа Сантакану виновными в сокрытии активов с целью избежать выплаты долга перед Banque de Luxembourg. Теннисистка получила два года условно, Сантакана — три года и три месяца лишения свободы; также суд обязал их выплатить кредиторам 6,6 миллиона евро.

У пары есть дочь (2009 года рождения) и сын (2011 года рождения). Развод состоялся в 2019-м. Санчес Викарио — первая испанка, возглавившая рейтинг WTA. Она выиграла 29 титулов в одиночном разряде, в том числе три на «Ролан Гаррос» (1989, 1994, 1998) и один на US Open (1994). Спортсменка завершила карьеру в 2002‑м.