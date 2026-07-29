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22:31, 29 июля 2026 (обновлено: 22:37, 29 июля 2026)Бывший СССР

Зеленскому пообещали «комбинацию из трех пальцев»

Военный аналитик Леонков: США нарисуют Украине комбинацию из трех пальцев вместо ракет
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Aaron Henson / Globallookpress.com

Президент Украины Владимир Зеленский получит от США «комбинацию из трех пальцев» вместо запрашиваемых им ракет PAC-3 для систем зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) Patriot. Такое мнение высказал военный эксперт Алексей Леонков в разговоре с РИА Новости.

Он пояснил, что Вашингтон не сможет предоставить Киеву столько ракет, поскольку у них самих их осталось около 800. При этом, как указал эксперт, конфликт Ираном продолжается, и США может потребоваться оружие для защиты Израиля.

«После второй операции против Ирана, которая началась в марте-апреле 2026 года и фактически продолжается до сих пор, количество ракет уменьшилось до примерно до 800 единиц. И если отдать Киеву 300, то у США останется критический опасный минимум в 500 ракет», — отметил он.

Ранее бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон сообщил, что Украина не скоро получит ракеты Patriot, в которых так сильно нуждается. По его словам, при производстве ракет необходимо проводить многочисленные проверки, чтобы убедиться в их работоспособности, поэтому весь процесс занимает два года.

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