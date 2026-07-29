Военный аналитик Леонков: США нарисуют Украине комбинацию из трех пальцев вместо ракет

Президент Украины Владимир Зеленский получит от США «комбинацию из трех пальцев» вместо запрашиваемых им ракет PAC-3 для систем зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) Patriot. Такое мнение высказал военный эксперт Алексей Леонков в разговоре с РИА Новости.

Он пояснил, что Вашингтон не сможет предоставить Киеву столько ракет, поскольку у них самих их осталось около 800. При этом, как указал эксперт, конфликт Ираном продолжается, и США может потребоваться оружие для защиты Израиля.

«После второй операции против Ирана, которая началась в марте-апреле 2026 года и фактически продолжается до сих пор, количество ракет уменьшилось до примерно до 800 единиц. И если отдать Киеву 300, то у США останется критический опасный минимум в 500 ракет», — отметил он.

Ранее бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон сообщил, что Украина не скоро получит ракеты Patriot, в которых так сильно нуждается. По его словам, при производстве ракет необходимо проводить многочисленные проверки, чтобы убедиться в их работоспособности, поэтому весь процесс занимает два года.