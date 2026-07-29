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23:33, 29 июля 2026 (обновлено: 23:45, 29 июля 2026)Мир

В Венгрии объявлен высший уровень опасности

Мадьяр: В Венгрии вводят третий уровень опасности из-за экстремальной жары
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Global Look Press / Keystone Press Agency

В Венгрии объявлен максимальный уровень опасности из-за экстремальной жары. Об этом сообщил премьер-министр страны Петер Мадьяр в Facebook (принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

По его словам, в ближайшие дни над страной сформируется тепловой купол. «Поэтому сегодня с полуночи на всей территории Венгрии вновь вводится третий уровень опасности», — предупредил Мадьяр.

Он также проинформировал о начале работы оперативной группы по электроснабжению, которая должна будет выработать «ротационный кризисный план», определяющий, каким крупным государственным и промышленным потребителям электричества придется при необходимости изменить или сократить потребление.

Ранее сообщалось, что июньская жара в Европе уничтожила зерновые культуры на два миллиарда евро. Сильнее всего от потери урожая пострадали Франция и Венгрия.

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