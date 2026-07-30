32-летняя женщина занялась сексом в бассейне на глазах у детей

В США 32-летнюю женщину и 75-летнего мужчину арестовали за непристойное поведение на людях

В американском штате Техас арестовали пожилого мужчину и женщину, которые занялись сексом на глазах у детей в бассейне жилого комплекса в городе Уэйко. Об этом пишет New York Post.

Любовников задержали вечером в воскресенье, 26 июля, после жалобы жителей многоквартирного дома. Они заявили, что 32-летняя Эмили Парма сидела на 75-летнем Дугласе Фейте в углу бассейна, совершала движения тазом и издавала «громкие сексуальные стоны». Непристойные действия происходили на глазах у детей.

Прибывшим на место сотрудникам полиции Фейт заявил, что не мог заниматься сексом с Пармой, потому что у него имплант пениса. При этом пожилой американец признал, что у него был сексуальный контакт с женщиной. Любовников обвинили в непристойном поведении. Поскольку у Фейта нашли марихуану, он получил дополнительное обвинение в хранении наркотиков.

Ранее сообщалось, что в филиппинском городе Илоило полиция расследует публикацию видео, в котором двое занимаются сексом в общественном месте. При этом женщина была одета в школьную форму.