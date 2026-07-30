Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
00:30, 30 июля 2026Из жизни

32-летняя женщина занялась сексом в бассейне на глазах у детей

В США 32-летнюю женщину и 75-летнего мужчину арестовали за непристойное поведение на людях
Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Фото: Magnific / Designed by Magnific

В американском штате Техас арестовали пожилого мужчину и женщину, которые занялись сексом на глазах у детей в бассейне жилого комплекса в городе Уэйко. Об этом пишет New York Post.

Любовников задержали вечером в воскресенье, 26 июля, после жалобы жителей многоквартирного дома. Они заявили, что 32-летняя Эмили Парма сидела на 75-летнем Дугласе Фейте в углу бассейна, совершала движения тазом и издавала «громкие сексуальные стоны». Непристойные действия происходили на глазах у детей.

Прибывшим на место сотрудникам полиции Фейт заявил, что не мог заниматься сексом с Пармой, потому что у него имплант пениса. При этом пожилой американец признал, что у него был сексуальный контакт с женщиной. Любовников обвинили в непристойном поведении. Поскольку у Фейта нашли марихуану, он получил дополнительное обвинение в хранении наркотиков.

Материалы по теме:
Без одежки встречают Семь локаций, где можно и нужно находиться голым
Без одежки встречаютСемь локаций, где можно и нужно находиться голым
27 апреля 2016
Грудью на защиту Зачем женщины раздевались в защиту своих прав
Грудью на защитуЗачем женщины раздевались в защиту своих прав
8 марта 2018

Ранее сообщалось, что в филиппинском городе Илоило полиция расследует публикацию видео, в котором двое занимаются сексом в общественном месте. При этом женщина была одета в школьную форму.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    ВСУ потеряли еще один F-16. Что могло стать причиной крушения истребителя?
    55-летняя телеведущая попала на обложку журнала после критики ее фото в купальниках
    В Москве спорткар очутился в подземном переходе
    Замам российского губернатора дали 39 лет на двоих за хищения при стройке фортификаций
    Диверсанты ВСУ попытались свести татуировки с гербом Украины и свастикой
    Врач предупредил о бессоннице из-за употребления двух продуктов перед сном
    Митрополиту Илариону разрешили не служить в Бразилии
    Мерца назвали канцлером Украины
    32-летняя женщина занялась сексом в бассейне на глазах у детей
    В администрации Трампа обозлились на Францию
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok