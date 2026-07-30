Замам российского губернатора дали 39 лет на двоих за хищения при стройке фортификаций

Заместителей главы Белгородской области осудили за хищения при строительстве фортификаций

Мещанский суд Москвы вынес приговор бывшим заместителям губернатора Белгородской области Рустэму Зайнуллину и Владимиру Базарову по делу о хищениях при строительстве оборонительных фортификаций. Об этом сообщает РИА Новости.

Базарову назначили наказание в виде лишения свободы на срок 19 лет. Зайнуллин проведет за решеткой 20 лет. Также их оштрафовали суммарно почти на миллиард рублей.

Кроме того, чиновникам запрещено занимать должности на госслужбе на сроки более 10 лет.

По данным следствия, Базаров распорядился о закупке тетраэдров меньшего размера, чем указано в техническом задании. Таким образом при закупке оборонительных сооружений было похищено свыше 251 миллиона рублей. Зайнуллина также уличили в том, что он получил около 500 миллионов рублей благодаря завышениям стоимости и хищениям при производстве железобетонных изделий.