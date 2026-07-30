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01:10, 30 июля 2026Силовые структуры

Замам российского губернатора дали 39 лет на двоих за хищения при стройке фортификаций

Заместителей главы Белгородской области осудили за хищения при строительстве фортификаций
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Мещанский суд Москвы вынес приговор бывшим заместителям губернатора Белгородской области Рустэму Зайнуллину и Владимиру Базарову по делу о хищениях при строительстве оборонительных фортификаций. Об этом сообщает РИА Новости.

Базарову назначили наказание в виде лишения свободы на срок 19 лет. Зайнуллин проведет за решеткой 20 лет. Также их оштрафовали суммарно почти на миллиард рублей.

Кроме того, чиновникам запрещено занимать должности на госслужбе на сроки более 10 лет.

По данным следствия, Базаров распорядился о закупке тетраэдров меньшего размера, чем указано в техническом задании. Таким образом при закупке оборонительных сооружений было похищено свыше 251 миллиона рублей. Зайнуллина также уличили в том, что он получил около 500 миллионов рублей благодаря завышениям стоимости и хищениям при производстве железобетонных изделий.

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