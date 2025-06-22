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14:09, 22 июня 2025Силовые структуры

Вице-губернатора Белгородской области задержали

Mash: Задержан вице-губернатор Белгородской области Рустэм Зайнуллин
Мария Винар

Кадр: Телеканал СТВ. Севастополь / YouTube

Вице-губернатор Белгородской области Рустэм Зайнуллин задержан. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По предварительным данным, задержание связано с расследованием хищений при строительстве защитных сооружений на государственной границе. Приблизительная сумма ущерба составляет 500 миллионов рублей. Отмечается, что эти деньги были получены благодаря завышениям стоимости и хищениям при производстве железобетонных изделий.

Известно, что сам Зайнуллин занимает ключевую позицию в вопросах управления земельными и имущественными активами российского региона.

Ранее сообщалось о задержании замминистра транспорта и дорожного хозяйства Владимира Березовского в Хабаровском крае. По данным следствия, он нажился на федеральном проекте «Генеральная уборка» по подъему и утилизации затонувших кораблей в Охотском море и Татарском проливе.

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