Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
09:42, 6 августа 2026 (обновлено: 09:52, 6 августа 2026)Россия

Ракетную опасность объявили в российском регионе в 1300 километрах от границы с Украиной

В Удмуртии объявили ракетную опасность
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

В Удмуртии, находящейся в примерно 1300 километрах от границы с Украиной, объявили ракетную опасность. Предупреждение опубликовал исполняющий обязанности председателя регионального госкомитета по ГО и ЧС Андрей Шуткин в «Максе».

Сигнал введен в 10:20 утра по местному времени (9:00 по Москве). Об уничтожении воздушных целей на момент публикации новости не сообщалось.

Ракетную опасность также объявляли в Пермском крае, Татарстане, Кировской, Калужской и Нижегородской областях.

Ранее Минобороны России отчиталось об уничтожении в ночь на 6 августа 605 беспилотников Вооруженных сил Украины над 19 регионами. Цели поражены в Ярославской, Калужской, Рязанской, Тамбовской, Тульской и Орловской областях, в Крыму, Краснодарском крае и других субъектах.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    Ракетную опасность объявили в российском регионе в 1300 километрах от границы с Украиной
    В бургерах популярных российских сетей фастфуда нашли кишечную палочку
    Назван порядок действий при покупке нового iPhone
    Девушки опознали своих похитителей в Москве
    Раскрыт помогший выжить производителю дрона «Упырь» фактор
    72-летняя мать певицы Алсу восхитила пользователей сети моложавой внешностью
    Одна из самых опасных стран мира захотела расширить авиасообщение с Россией
    Рубио отшутился после вопроса про Украину
    Курильщиков предупредили о неочевидной опасности сигарет
    Стало известно о согласовании Батраковым контракта с «Галатасараем»
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok