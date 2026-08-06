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10:14, 6 августа 2026 (обновлено: 10:20, 6 августа 2026)Мир

Премьера Польши призвали найти мужество и лишить Зеленского высшей государственной награды

Богуцкий: Туск должен подписать решение о лишении Зеленского ордена Белого орла
Семен Александров (старший редактор отдела «Мир»)

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Премьер-министр Польши Дональд Туск должен найти мужество и подписать решение о лишении украинского лидера Владимира Зеленского высшей государственной награды страны. К этому его призвал руководитель канцелярии президента Польши Збигнев Богуцкий на странице в соцсети X.

«Я призываю вас набраться смелости исполнить свой долг и подписать постановление президента относительно вручения ордена Белого орла президенту Украины», — заявил он.

Ранее Богуцкий оказался в базе «Миротворца». Политик обвиняется в покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины. По информации, представленной на ресурсе, Богуцкий якобы участвовал в «актах гуманитарной агрессии против Украины».

В июне президент Польши Кароль Навроцкий лишил Зеленского ордена Белого орла из-за присвоения подразделению Вооруженных сил Украины (ВСУ) имя «героев УПА» (Украинская повстанческая армия; признана экстремистской и запрещена в России). В своем видеообращении он заявил, что должен заботиться о сохранении авторитета и достоинства высшей государственной награды страны.

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