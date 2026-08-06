В России родилась Евгеника

Жители Курганской области начали давать своим детям необычные имена. Об этом пишет Ura.ru со ссылкой на начальника регионального ЗАГСа Евгения Сибиряева.
Так, жители региона теперь отдают предпочтение греческим и славянским именам для своих детей — на свет появились Млада, Богдана, Радомир, Мелиссандра, Леон и Евсей.
«Редкие имена у девочек: Алла, Млада, Богдана, Сияна, Евгеника, Инна, Мелиссандра и Лариса. У мальчиков: Радомир, Яков, Евсей, Игорь, Леон, Прохор, Марсель», — отметил Сибиряев.
Среди наиболее популярных, как и традиционно по России, оказались София и Михаил.
Ранее сообщалось, что самым популярным именем новорожденных девочек в 2025 году в новых регионах России стало София. В ДНР так назвали 199 девочек, а в ЛНР — 135.