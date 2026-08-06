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10:48, 6 августа 2026 (обновлено: 10:57, 6 августа 2026)Моя страна

В России родилась Евгеника

Жители Курганской области начали отдавать предпочтение греческим именам для детей
Анастасия Алимпиева
Анастасия Алимпиева (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Aditya Romansa / Unsplash

Жители Курганской области начали давать своим детям необычные имена. Об этом пишет Ura.ru со ссылкой на начальника регионального ЗАГСа Евгения Сибиряева.

Так, жители региона теперь отдают предпочтение греческим и славянским именам для своих детей — на свет появились Млада, Богдана, Радомир, Мелиссандра, Леон и Евсей.

«Редкие имена у девочек: Алла, Млада, Богдана, Сияна, Евгеника, Инна, Мелиссандра и Лариса. У мальчиков: Радомир, Яков, Евсей, Игорь, Леон, Прохор, Марсель», — отметил Сибиряев.

Среди наиболее популярных, как и традиционно по России, оказались София и Михаил.

Ранее сообщалось, что самым популярным именем новорожденных девочек в 2025 году в новых регионах России стало София. В ДНР так назвали 199 девочек, а в ЛНР — 135.

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